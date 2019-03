E' partito il cast per il futuro della panchina della Roma, spiega il Corriere della Sera nella sua edizione capitolina. Le ipotesi in mano alla società sono al momento tre, anche se non è chiaro chi alla fine dovrà prendere una decisione: l'idea sarebbe quella di prendere un profilo alla Antonio Conte, anche se l'ex ct sembra decisamente complicato per una questione di costi. Un nome buono potrebbe essere quello di Maurizio Sarri, ma tutto dipenderà dal suo futuro al Chelsea. Piacciono molto anche Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo: il primo sa valorizzare i giovani, caratteristica stimata dalla proprietà, il secondo è un vecchio pallino giallorosso ma la Samp difficilmente vorrà liberarlo.