Panchina Sampdoria: Di Francesco costa troppo, Pioli vicinissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli a un passo dalla panchina della Sampdoria. Il club blucerchiato ha virato in maniera decisa sull'ex tecnico della Fiorentina, dopo aver appurato che l'operazione Eusebio Di Francesco - prima scelta per il dopo Marco Giampaolo - è decisamente troppo oneroso per le casse blucerchiate: il tecnico pescarese è infatti legato alla Roma da un altro anno di contratto a tre milioni di euro netti e ha pretese importanti.