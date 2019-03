Fonte: Sportitalia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un puzzle intricato, con delle tessere bollenti e difficili da maneggiare. Questo è il quadro che si staglia agli occhi di chi osserva la situazione delle panchine più in discussione del nostro campionato. Il profilo più in difficoltà, per oggettive evoluzioni di risultati e di gestione, è quello di Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter esprime l’impressione di una consapevolezza totale di essere giunto ad un punto di non ritorno per la sua esperienza sulla panchina nerazzurra. Solo un exploit in Europa League sembra poter essere in grado di invertire un’evoluzione delle cose quasi naturale, che potrebbe coinvolgere profili di personalità e discontinuità come Antonio Conte e Josè Mourinho, o che al contrario potrebbe prevedere un all in su quel Max Allegri che sembra vivere la fase più delicata della sua vincente esperienza sulla panchina della Juventus. A questo proposito è uno solo il nome evidenziato come alternativa credibile e stimolante, e risponde al nome di Zinedine Zidane, campione d’Europa in carica che potrebbe sanare il danno emotivo che portò ai cuori bianconeri da calciatore ritornando in altra veste nella città e nella squadra che gli aprì la strada per diventare un fuoriclasse senza tempo.

Ed infine, la mina vagante legata alla Roma ed alla situazione di Di Francesco. Una corrente societaria spinge per l’avvicendamento con Paulo Sousa, ed in effetti il tecnico lusitano sta ritardando un accordo già definito con il Bordeaux proprio per attendere le evoluzioni in casa giallorossa. Dopo il flop nel derby, l’impressione tangibile è che la Champions League possa rappresentare la più classica delle ultime spiagge.