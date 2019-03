Panchine, il cerchio si stringe attorno a Juve ed Inter

Fonte: Sportitalia

Sembrava il prologo di un terremoto, gli smottamenti che avrebbero potuto causare una vera e propria bufera delle panchine d’Europa, ed invece il quadro della rivoluzione potrebbe limitarsi a qualche pennellata di importanza comunque rilevante, ma da non dare per scontata.

L’effetto domino non partirà presumibilmente dalla Premier League: Oltremanica le situazioni dei top club sembrano ben delineate e propedeutiche ad una sequenza di riconferme, alcune scontate come nel caso di Klopp e Guardiola che si giocano il titolo, altre obbligate da clausole inaccessibili come quella che il Tottenham ha imposto per privarsi di Pochettino. I dubbi che permangono riguardano allora il Manchester United di Baby Face Solskjaer, meritevole di una riconferma che non è però ancora certa e con l’insidia Conte da mantenere valida anche per il discorso italiano. Idem per Sarri al Chelsea, con il blocco del mercato che potrebbe variare di molto le decisioni reciproche in seno ai Blues. I veri dubbi sarebbero così limitati alle grandi rivali di casa nostra: Juventus ed Inter. I campioni d’Italia prenderanno una decisione assieme ad Allegri a seconda dell’esito di una campagna europea che sembrava terminata e che invece ha ancora parecchio da raccontare, mentre in casa Inter la situazione è un po’ più articolata. I vertici hanno deciso per un cambio, è evidente, ma Spalletti vanta comunque un contratto sino al 2021 a cifre di rilievo che potrebbe imporre qualche riflessione in più alla proprietà. Di certo la gestione degli ultimi mesi qualche indicazione potrà fornirla, anche se la soluzione divorzio sembra quella più percorribile. Per finire con la Roma: i giallorossi sognano Sarri ma devono costruirsi una credibilità ed una solidità societaria che resista alle forze occulte, oppure che le facciano convogliare ufficialmente in un progetto a lungo termine. Di certo, sobillare da lontano non è mai una soluzione vincente.