© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È paradossalmente una sconfitta a determinare la prima tessera del puzzle. L’eliminazione della Juventus dalla Champions League ha di fatto sancito con duplice istanza la permanenza di Max Allegri sulla panchina del club bianconero, estromettendo in un solo colpo il tecnico livornese da tutte le trattative alle quali era stato accostato dalla sconfitta del Wanda Metropolitano in poi, ed anche il club campione d’Italia da tutte le voci riguardanti la rincorsa ed i corteggiamenti ad altri allenatori. Una fattispecie che soffia in maniera decisa verso la candidatura di Antonio Conte per la panchina dell’Inter, fatti salvi i contatti che il tecnico leccese ha intessuto tanto sul versante interista che su quello bianconero nelle settimane passate. Al di là delle sue valutazioni, le parole di Agnelli e di Allegri hanno di fatto escluso la possibilità di un ritorno a Torino tenendo in piedi le altre possibilità italiane con l’Inter come prima scelta rispetto alle altre opportunità. Per questo motivo il gioco ad incastro prende piede, senza escludere del tutto nè il romantico ritorno di Mourinho che pure vanta sponsor illustri in società, ed una riconferma che Spalletti è convinto di riuscire ad avere modo e maniera di meritarsi con i margini di crescita che hanno contraddistinto la sua quasi biennale esperienza a Milano.