Panchine, il puzzle si compone

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono molti i tecnici del panorama italiano certi dei colori che andranno a difendere in vista della prossima stagione. E se vi sono dubbi che albergano anche nelle primissime posizioni della graduatoria, con i corteggiamenti illustri nei confronti di Allegri e Sarri con i dubbi che si portano in allegato, figuriamoci se chi sta dietro ha la possibilità di tirare un sospiro di sollievo. A questo proposito occorre sottolineare come siano diverse le piazze ad avere predisposto la rivoluzione, a partire da quel Cagliari che pensa a Bucchi per il dopo Diego Lopez e per ricercare un profilo di spessore da lanciare nel panorama degli allenatori del nostro paese. Chi sembra avere invece bypassato ogni dubbio sulla sua conferma a lungo termine, peraltro in maniera più che lecita, è Aurelio Andreazzoli. L’Empoli aveva preso in esame profili alternativi come quello di Massimo Rastelli, rivalutato dallo score del Cagliari dell’ultimo periodo, ma il cammino da record dei toscani con tanto di promozione pressoché raggiunta in largo anticipo porteranno in dote una meritata conferma per l’ex allenatore della Roma. Un altro scenario percorribile è quello sull’asse Genoa-Venezia. Il Grifone sta monitorando con attenzione le evoluzioni di Pippo Inzaghi, ed in casa arancioneroverde si starebbe pensando a Roberto Stellone come possibile sostituto. Scenari in divenire, da scrivere assieme ad un finale di stagione bollente.