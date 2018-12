Panchine instabili: Chievo e Genoa già a quota tre cambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche in questa stagione non sono mancati i cambi di panchina nelle 20 squadre di Serie A. In alcuni casi i risultati seguito al ribaltone sono stati positivi, in altri meno. A Empoli e Udine infatti gli arrivi, rispettivamente, di Beppe Iachini e Davide Nicola hanno permesso alle due squadre di svoltare e ottenere quei risultati positivi per rimettersi in carreggiata nella corsa salvezza. A Verona, sponda Chievo, e Genova, sponda Genoa, invece le cose sono andate diversamente: tre gli allenatori in entrambi i casi che si sono succeduti sulla panchina. I gialloblù hanno iniziato con la scommessa Lorenzo D’Anna, ex bandiera clivense, che aveva un compito arduo come quello di recuperare velocemente i tre punti di penalizzazione. Dopo 8 giornate però la società ha deciso per il cambio puntando su quel Gian Piero Ventura reduce dal disastro con l’Italia e voglioso di rilanciarsi. Missione fallita miseramente dopo appena tre giornata e conclusa con le dimissioni. Al suo posto è così arrivato Domenico Di Carlo, alla sua terza avventura al ChievoVerona. Al Genoa invece si fatica a capire l’esonero di Davide Ballardini che stava tenendo un’ottima media punti, anche grazie alle reti del sorprendente Piatek. Preziosi però la pensava diversamente tanto da chiamare nuovamente Ivan Juric, che era stato proprio sostituito da Ballardini l’anno passato, senza però alcuna fortuna. Dopo sei gare infatti il croato veniva nuovamente esonerato per far spazio a un Cesare Prandelli di cui sembravano essersi perse le tracce dopo qualche avventura estera poco fortunata.

La situazione degli allenatori di Serie A:

Atalanta: Gian Piero Gasperini

Bologna: Filippo Inzaghi

Cagliari: Rolando Maran

ChievoVerona: Lorenzo D'Anna (1ª-8ª); Gian Piero Ventura (9ª-12ª); Domenico Di Carlo (13ª-)

Empoli: Aurelio Andreazzoli (1ª-11ª); Giuseppe Iachini (12ª-)

Frosinone: Moreno Longo

Fiorentina: Stefano Pioli

Genoa: Davide Ballardini (1ª-8ª); Ivan Jurić (9ª-14ª); Cesare Prandelli (15ª-)

Inter: Luciano Spalletti

Juventus: Massimiliano Allegri

Lazio: Simone Inzaghi

Milan: Gennaro Gattuso

Napoli: Carlo Ancelotti

Parma: Roberto D'Aversa

Roma: Eusebio Di Francesco

Sampdoria: Marco Giampaolo

Sassuolo: Roberto De Zerbi

SPAL: Leonardo Semplici

Torino: Walter Mazzarri

Udinese: Julio Velázquez (1ª-12ª); Davide Nicola (13ª-)