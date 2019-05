Panchine, questo è un thriller: gli indizi partono dall'Inter...

Fonte: Sportitalia

Come nel cuore di un giallo, sono gli indizi da raccogliere a poter fare la differenza. Il thriller delle panchine che si sta dispiegando in queste settimane, con scadenza fissata a stretto giro di posta, è basato anche e soprattutto su questo. Si vive di sensazioni, come quelle che pretende Antonio Conte per tornare in pista con un nuovo progetto. L’ex commissario tecnico, reduce dal successo in tribunale con il Chelsea, vuole che la sua prossima squadra gli trasmetta la possibilità di puntare alla vittoria, e secondo le sue valutazioni solo l’Inter può contendere alla Juventus questa eventualità. Ed allora entrano in gioco gli indizi di cui sopra, quelli che partono dai nervosismi di Spalletti nel sottolineare i risultati sin qui raccolti alla guida dei nerazzurri, e quelli più tecnici che osservando l’addio di Godin all’Atletico Madrid ispirano un pensiero cui molti si saranno spinti: è il prologo di una nuova difesa a tre? Se a ciò si aggiungono le valutazioni sulla permanenza o meno di Icardi, relazionandola al rapporto complicato in vigore con l’attuale guida tecnica, ecco che il quadro inizia ad assumere contorni più delineati. Se non si può ancora parlare di vere e proprie prove in chiave Inter, il ragionamento assume un contorno univoco facendo riferimento alla Juve: le parole di Conte in tal senso sono sembrate assimilabili ad un segnale di eventuale disponibilità, ed il fatto stesso che una decisione non sia ancora stata presa in attesa del faccia a faccia tra Allegri ed Agnelli, suggerisce che lo stesso allenatore salentino sia forse alla finestra per osservarne le possibili evoluzioni con grande e malcelato interesse. E poi, a lato delle difficoltà e dei dubbi di casa Roma dopo il gran rifiuto opposto dallo stesso Conte, c’è da valutare anche la situazione del Milan. Perché Gattuso è al passo d’addio, e la lista dei candidati, in parte condivisa con i giallorossi, prevede la presenza di Sarri nonostante le ultime dichiarazioni, ed i profili di Gasperini ed Eusebio Di Francesco. Con tanto di contatti intessuti ed incontri esplorativi che avrebbero già avuto luogo. Insomma, le pagine finali di un thriller pronto a riservare nuovi colpi di scena…