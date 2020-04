Pandev: "A gennaio l'Inter mi voleva. Mi chiamò Ausilio, credevo mi stesse prendendo in giro"

Goran Pandev a gennaio ha avuto la concreta possibilità di tornare all'Inter. L'attaccante macedone ne ha parlato ai microfoni di 'Sky': "Per me l'Inter è tutto, è la squadra che mi ha cambiato la vita, mi ha fatto vincere di più, però la mia idea è sempre stata chiara da quando sono arrivato a Genova. Volevo dimostrare alla gente che volevo dare molto. Mi ha chiamato Ausilio e gli ho chiesto se mi stesse prendendo in giro, ma mi ha detto di no, che avevano bisogno; io gli dissi 'Cercate gente più giovane no?'. Poi ho parlato con Zarbano, mi ha detto che non mi avrebbero fatto andare via, la gente qui aveva bisogno di me. Sarebbe stato brutto se fossi andato via".