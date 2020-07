Pandev a un passo dalla doppia cifra: 9 gol in campionato, non succedeva dal 2008/09

Goran Pandev è stato il migliore in campo nella sfida di questo pomeriggio tra Genoa e SPAL (Clicca qui per le pagelle) e ha messo a segno la sua nona rete in questa Serie A, arrivando a un passo dalla doppia cifra. Numeri importanti per il macedone, che non segnava così tanto dalla stagione 2008/09, quando vestiva la maglia della Lazio.