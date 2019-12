Pandev fa e disfa, Criscito infallibile dal dischetto:Genoa, i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

LECCE-GENOA 2-2 - 31' Pandev, 45'+5 Criscito rig., 60' Falco, 70' Tabanelli

Radu 5.5 - Falco compie una prodezza, può fare invece di più su Tabanelli.

Biraschi 6 - Babacar e La Mantia sono contenuti, prestazione senza sbavature.

Romero 6.5 - Sicuro di sé, bravo nel gioco aereo e nell'anticipo.

Criscito 6.5 - Implacabile dal dischetto come sempre. 12 esecuzioni su 12 realizzate. Bene anche dietro e in fase di costruzione.

Ghiglione 5 - Stavolta non è efficace nell'accompagnare la manovra e soprattutto perde il confronto aereo con Tabanelli chiudendo in ritardo sul centrocampista.

Schone 6 - Uno come lui, per come si stava mettendo la partita, poteva giganteggiare. Si limita a fare una onesta partita. Finché è in campo il Genoa controlla la gara. (Dal 63' Cassata 5.5 - Entra nel momento in cui il Lecce aumenta il forcing e inizia a crederci, faticando ad arginare gli avversari).

Sturaro 6 - Il solito gladiatore, generoso che però difetta in qualche occasione di mira in fase di appoggio. Rischia la frittata perdendo un pallone al limite dell'area, viene graziato da La Mantia.

Pajac 6 - Trova il varco giusto per mandare Pandev a procurarsi il rigore e si fa notare per qualche buona chiusura. Poi cala di rendimento. (Dal 93' Ankersen sv).

Pandev 6 - La statistica dice che il Lecce è la squadra contro la quale il macedone è rimasto più volte a secco. Oggi si è rifatto con gli interessi: gol da trenta metri, poi si procura il rigore del 0-2. Rovina tutto lasciando i suoi in 9 per due gialli evitabili: il primo per simulazione, il secondo per un intervento in ritardo.

Agudelo 5 - Bravissimo a strappare il pallone a Majer che innesca l'azione dello 0-2. Rovina tutto nella ripresa, prima sprecando la rete che avrebbe chiuso la partita a tu per tu col portiere, poi facendosi espellere per due gialli a dir poco evitabili.

Pinamonti 5.5 - Prova generosa, pressa alto e a suo modo entra nell'occasione del primo gol costringendo Gabriel all'uscita che porta alla rete di Pandev. Ma non vede mai lo specchio della porta. (Dall'83' Favilli sv).