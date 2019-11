© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa in vantaggio contro l'Udinese al ventiduesimo minuto. Splendida azione tra Kouame e Pandev che hanno scambiato in area di rigore con un doppio triangolo concluso proprio dal macedone che ha sbloccato il risultato con un sinistro in diagonale che non ha lasciato scampo a Musso.