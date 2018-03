Paolo Cannavaro avvisa il Napoli: "Il ciclo azzurro mi sembra alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi il Napoli sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre Il Mattino in edicola propone un'intervista a Paolo Cannavaro. Doppio ex, l'ormai ex difensore ha indossato le fasce di capitano in entrambe le formazioni. "Napoli da Scudetto? Il calcio è fatto di cicli. E questo mi sembra alla fine. Ma per ragioni di carta di identità: Mertens, Callejon, Albiol ma anche Hamsik credo che non possano dare molto di più. Non vorrei che ci trovassimo alla vigilia di una mini-rivoluzione. Se Sarri può lasciare? Non ne ho la più pallida idea. Non potrei averla se stavo a Sassuolo, figurarsi da qui. Parlare di un nuovo ciclo non vuol dire parlare di un nuovo allenatore. La mia impressione è che la prossima sarà una estate di cambiamenti. E quindi poi bisognerà attendere per essere di nuovo competitivi per il titolo", ha detto Cannavaro in merito ai partenopei.