Paolo Di Canio: "Il Napoli mi ha molto deluso. Vittoria Lazio senza fare cose trascendentali"

vedi letture

"Il Napoli mi ha molto deluso. Veniva da un'ottima prestazione contro l'Inter, nonostante la sconfitta, ma è entrato in campo in modo proprio dimesso". Parole e pensieri di Paolo Di Canio, ex attaccante presente nello studio di 'Sky' dopo la vittoria della Lazio contro il Napol. All'Olimpico la partita è finita 2-0: "Impressionanti i tanti errori commessi dai partenopei: la Lazio non ha fatto cose trascendentali, ma quelle 4-5 cose importanti che le hanno permesso di portare a casa il risultato".