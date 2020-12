Paolo Maldini e il rapporto con suo figlio Daniel: "Calcio democratico, è al Milan perché vale"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Rai 2', il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato del suo rapporto con Daniel, calciatore rossonero: "Vive ancora a casa con noi, ma a Milanello ci salutiamo in modo normalissimo, come accadeva a me con mio padre. Siamo tranquilli perché il calcio è uno sport democratico, lui è qui perché vale. A lui tante cose danno fastidio, erano le stesse cose che davano fastidio a me quando mi parlava mio padre. Alla fine le persone che ti sono vicine quando ti dicono le cose sono quelle che ti fanno più male"