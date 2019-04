Paolo Rossi: "Juve, occhio a Tadic. Rugani garanzia come Bentancur"

© foto di Federico De Luca

Paolo Rossi ha presentato la sfida tra Ajax e Juventus nel corso del pre-partita in onda su Rai 1: "Rugani quando gioca si dice sempre sia la sua occasione, è nel giro della Nazionale, ha già fatto esperienza e credo sia comunque una garanzia. Come Bentancur, probabilmente Allegri si fida più di lui che di Khedira, che non ha i novanta minuti nelle gambe. Speriamo faccia un'altra grande partita, come ci ha abituato in questo periodo anche Bernardeschi. Tadic è sulla soglia dei trent'anni, rispetto ai giovani emergenti ha buona esperienza ed è piuttosto estroso, attenzione perché se capita la serata giusta saranno dolori per i difensori della Juventus. La politica dell'Ajax negli ultimi decenni è stata quella di valorizzazione dei giovani per poi venderli. È sicuramente una squadra veloce, l'ha dimostrato contro il Real. Giocano a memoria, c'è un fortissimo centrocampo, Van de Beek e De Jong giocano molto bene la palla. È una squadra completa e veloce".