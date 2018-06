Papà di Milinkovic-Savic: "La Juve sarebbe la squadra ideale per lui"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dai taccuini di Tuttosport, Nikola Milinkovic, papà di Milinkovic-Savic ha parlato dell’interessamento della Juventus nei confronti del figlio: “Benissimo e gliel’ho pure detto, più volte. La Juventus sarebbe una squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora son ad arrivare alla piena maturità. Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua”.