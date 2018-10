Papà goleador: weekend perfetto di Pavoletti. Che non segna solo di testa

© foto di Federico Gaetano

È diventato appena papà e per questo Rolando Maran gli aveva concesso un turno di riposo. Magari qualche minuto a partita in corso che non si sa mai. Alla fine Leonardo Pavoletti ha completato il weekend più bello della sua vita non solo giocando, ma anche regalando al Cagliari un prezioso pareggio con un suo gol.

A Firenze il Cagliari è sceso in campo con Alberto Cerri titolare. Scelta non propriamente ripagata ma che sarebbe proseguita probabilmente fino alla fine della partita se il risultato non si fosse sbloccato. Del resto al "Franchi" per un'ora si è assistiti a una partita brutta, condizionata da condizioni climatiche avverse, che lasciavano presupporre a uno 0-0 finale.

Il fallo di Barella su Chiesa e il rigore trasformato da Veretout hanno cambiato le carte in tavola. Anche con poche ore di sonno alle spalle Leonardo Pavoletti è diventato indispensabile, lanciato immediatamente nella mischia.

Gli sono bastati otto minuti per rimettere a posto le cose, riuscendoci peraltro di piede. Lui, che le tre reti precedenti quest'anno le aveva segnate tutte di testa. "Ieri è stato il giorno più bello della mia vita, oggi mi sentivo leggero" ha detto a fine gara proprio Pavoletti, padre del piccolo Giorgio. Che gli ha dato la carica per essere subito decisivo anche in campo. Il gol di stasera è la ciliegina di un weekend perfetto.