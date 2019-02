Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hugo Perotti, padre di Diego, ha parlato del futuro del figlio a Radio Sur: "A Diego piacerebbe tornare al Boca ma ha ancora due anni di contratto con la Roma e vuole onorarlo. Poi vedremo. Di certo se tornasse in Argentina sarebbe solo per il Boca o per il Deportivo Moron".