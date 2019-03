Papera di Skorupski, il Torino ci crede e riapre tutto con Izzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava finita, invece no! Paperona di Skorupski, che regala al Torino un finale tutto da vivere dopo il rosso a Lyanco, che ha lasciato il Bologna in dieci per gli ultimi 6-7 minuti di gara: spiovente al centro dove Izzo colpisce con violenza di testa indirizzando sul primo palo e causando il grave errore del portiere polacco, ora siamo 2-3 in favore degli ospiti. Torino tutto sbilanciato in avanti alla ricerca di un pareggio che sembrava assolutamente impossibile solo qualche minuto fa.