Papu Gomez, icona dell'Atalanta. Ultimo mercato per la Champions

Rimanere a Bergamo e diventare storia, oppure sperare nuovamente in un'esperienza in Champions League? Molto dipenderà da questo finale di stagione, per Alejandro Gomez, capitano nerazzurro che un anno fa avrebbe preferito giocarsi le proprie carte in un club più blasonato, come Milan o Inter. Il problema del Papu è la carta di identità, non più verde, dall'alto dei suoi 30 anni. Il contratto con i bergamaschi è di circa 2 milioni di euro più bonus, rinnovato al termine della scorsa annata. L'unica possibilità, appunto, è che una big decida di puntare forte su di lui, sia per una questione monetaria (l'Atalanta non accetta di sedersi al tavolo delle trattative sotto i 20 milioni di euro) che tecnica, perché l'Europa League – già giocata decisamente bene in questa stagione, fra Lione, Liverpool, Limassol e Dortmund – non può essere più un obiettivo per Gomez. Per l'Atalanta, d'altro canto, sarebbe l'ultima possibilità per monetizzare un addio del proprio capitano. Ma, visto il bilancio e le plusvalenze (precedenti e in prospettiva) i Percassi non ne avranno grosso bisogno.