Papu Gomez sulla possibile finale Champions: "Meglio una spagnola. Magari Messi..."

Nel corso di un'intervista a TyC Sports in Argentina, Alejandro Gomez ha parlato anche di chi vorrebbe, eventualmente, trovare in finale di Champions League. "Una squadra spagnola. Magari Messi. Io contro di lui, però una spagnola, non inglese o tedesca. E' per come giochiamo noi, dico che ci sarebbe un po', ma solo un po', di chances in più". Sull'epidemia. "Il momento per la città era storico, unico. Il fatto che si sia fermato è stato difficile da credere anche per la città", ha detto il 10 e capitano dell'Atalanta.