Paquetà al Milan, è fatta. Dal Brasile: oggi ha svolto le visite mediche

Il Milan ha in pugno Lucas Paquetá, trequartista brasiliano classe '97. Come riporta Globoesporte, il giovane calciatore del Flamengo in questi minuti sta addirittura svolgendo le visite mediche a Rio De Janeiro sotto la stretta osservazione di alcuni emissari del club meneghino. Si tratta di un'operazione da 35 milioni di euro.