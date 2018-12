Il Flamengo saluta Lucas Paquetà, prossimo all'arrivo al Milan. "Arrivato bambino al Flamengo, è cresciuto, maturato, ha giocato e ha brillato. Il Garoto do ninho (il nome con cui vengono chiamati i prodotti del settore giovanile, ndr) ha giocato tante partite per il Mengao. Ora vai a conquistare il mondo, Lucas Paquetà. A presto, ci incontreremo di nuovo perché questa è casa tua", il messaggio via Twitter del club brasiliano.

Chegou criança ao Flamengo, cresceu, criou, jogou e brilhou. O Garoto do Ninho jogou muita bola no Mengão. Vai ganhar o mundo agora, Lucas Paquetá! Até logo! A gente vai se encontrar de novo porque sua casa é aqui.

