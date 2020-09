Paqueta apre il giro di centrocampisti: le squadre coinvolte

Una rincorsa lunga un mese, decisa più delle smentite di rito che hanno contraddistinto le ultime settimane accompagnando Lucas Paqueta alle porte di Milanello con destinazione Lione, per abbracciare il connazionale Juninho Pernambucano ed un progetto lontano dai colori rossoneri. Una cessione a titolo definitivo che da un lato permette al Milan di affondare il colpo sugli altri obiettivi per la retroguardia e la linea mediana, ma dall’altro accende un potenziale effetto domino che potrebbe caratterizzare l’ultima settimana di trattative. Si parte dal gioiello Aouar, che il Lione lo potrebbe invece lasciare ed è oggetto del forte interesse da parte dell’Arsenal. Dalla Francia si parla anche di Juventus, che resta però attardata nonostante il gradimento. I Gunners restano peraltro un riferimento anche riguardo all’affare Torreira: le trattative con l’Atletico Madrid proseguono spedite, ma senza accordo sulla formula il Torino può continuare a sperare.

Non mancano le evoluzioni anche in casa Inter: le uscite pesanti potrebbero riguardare la difesa con Skriniar ma sarebbero finalizzate a perseguire il sogno Kante proprio sulla linea mediana. Guardacaso lo stesso reparto per il quale proseguono le discussioni su Nainggolan: il belga affetto da faringite non ci sarà a Benevento e continua ad essere richiesto dal Cagliari. Marotta non scenderà a compromessi e cerca una cessione a titolo definitivo e si attendono sviluppi, legati chissà anche a piste alternative. Il vero enigma, forse di facilissima risoluzione, resta Rodrigo De Paul. Lo Zenit ci ha provato per davvero arrivando ad offrire 25 milioni di euro: pochi per l’Udinese che ne vuole almeno 10 in più per iniziare una trattativa. Nonostante la commistione tra qualità e quantità il talento scuola Racing potrebbe davvero restare un’altra stagione in Friuli. A meno di stravolgimenti che sono ormai entrati a far parte dell’ordine del giorno.