Un periodo di ambientamento va concesso a tutti i calciatori. Almeno a quelli cosiddetti 'normali', con doti comuni che non sfociano nello straordinario. Forse non sarà così per Lucas Paquetá, presentato pochi giorni fa in casa Milan e pronto per essere lanciato nella mischia. Il centrocampista brasiliano ex Flamengo è a disposizione di mister Gattuso e la formazione di Coppa Italia di questo pomeriggio contro la Sampdoria potrebbe vedere il talentuoso calciatore verdeoro in campo dall'inizio. Un debutto subito importante, per il numero 39 che vuole subito incantare i tifosi del Diavolo. Piacevolmente sorpresi da Kakà nel 2003 e speranzosi di trovarsi di fronte a un nuovo potenziale campione, pronto a essere il faro della manovra rossonera nei prossimi anni. Il classe '97, a detta di molti, è stato un grandissimo affare per il Milan. Indicato e voluto fortemente da Leonardo, al quale andranno i meriti se Paquetá dovesse diventare il nuovo simbolo milanista.