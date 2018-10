Paquetà: "Entusiasta del Milan. Ma prima voglio vincere col Flamengo"

Intervistato da Coluna do Flamengo, Lucas Paquetà, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta - riporta sportmediaset.it -. Sto attraversando un momento particolare, pieno di allegria. E prima di arrivare al Milan voglio regalare il campionato brasiliano ai tifosi del Flamengo".