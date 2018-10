Paquetà-Milan, affare da 35 mln. Ma al Flamengo ne andranno solo 25

Venticinque milioni di euro più bonus. Questa la cifra che incasserà il Flamengo dalla cessione al Milan di Lucas Paquetà, stellina classe '97. Il club di Rio De Janeiro è infatti in possesso solo del 70% del cartellino del trequartista brasiliano e, per questo motivo, incasserà solo 25 dei 35 milioni di euro che ha deciso di sborsare il Milan per assicurarsi questo giovane talento verdeoro cercato anche dal Paris Saint-Germain.