Paqueta-Milan, ex presidente Flamengo: "Cessione strana e inopportuna"

Lucas Paquetá prossimo rinforzo del Milan. Un affare da 35 milioni di euro che in Brasile fa discutere. Soprattutto Kleber Leite, ex presidente del Flamengo, ai microfoni di http://colunadoflamengo.com: "È strano che il valore annunciato sia ben inferiore a quanto previsto dal suo contratto per la vendita all'estero, cioè 50 milioni. Soprattutto se consideriamo che c'erano tre club interessati, si sarebbe potuti arrivare facilmente a quella cifra. Ci sarebbe potuta essere un'asta per vendere al miglior prezzo".