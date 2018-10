Paquetà-Milan, operazione condotta da Leonardo. Col sì di Gattuso

A gennaio, Lucas Paquetà abbraccerà il mondo Milan. Negli ultimi giorni l'accelerata decisiva col trequartista del Flamengo che quest'oggi ha addirittura svolto le visite mediche propedeutiche al suo sbarco in Italia tra qualche settimana.

Per battere il Paris Saint-Germain, il club rossonero ha messo sul piatto 35 milioni di euro. Un'operazione, riporta Globoesporte, che Leonardo ha portato avanti in prima persona con l'approvazione dell'allenatore, Gennaro Gattuso.