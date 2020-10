Paqueta nuovo calciatore del Lione: "Al Milan qualcosa non ha funzionato, ma sono cresciuto"

Lucas Paquetá, nuovo acquisto dell'Olympique Lione, si è presentato così in conferenza stampa pochi minuti fa: "Il viaggio è andato bene, così come le visite mediche. Sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore e a dare tutto per questa squadra. Il Lione è una società molto conosciuta in Brasile perché diversi brasiliani ci hanno giocato. I miei occhi brillavano quando lo vedevo giocare in Champions League. Sono un giocatore che dà tutto in campo, tanto in allenamento quanto in partita. Voglio integrarmi e crescere rapidamente in questo nuovo ambiente. Voglio lavorare al massimo per questa maglia. Sarò a disposizione del tecnico già per la partita contro il Marsiglia".

Che bilancio fa della sua avventura al Milan?

"Il Milan mi è servito per crescere. Quello che non ha funzionato lì, lo prendo come qualcosa di costruttivo per fare meglio qui al Lione".

Come si è sviluppata la trattativa col Lione?

"Ho seguito il Lione durante l'ultima edizione della Champions e sono rimasto impressionato quando ha battuto e poi eliminato la Juventus. Quando Juninho mi ha contattato, ho pensato che potesse essere una buona soluzione per me. Adoro questo progetto e spero di continuare a crescere", le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro.