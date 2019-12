© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo dopo aver portato Lucas Paquetà al Milan nella prossima sessione di mercato tenterà di averlo con se anche al PSG. Da casa Milan non arrivano preclusioni circa un addio dell'ex Flamengo, ma la separazione avverrà solo a condizioni ben precise. Come riporta MilanNews.it il giocatore, nel bilancio chiuso il 30 giugno 2019, aveva un carico residuo di 33,6 milioni con un ammortamento annuale da 4,2 milioni e tenendo conto di altri 2,1 milioni di ammortamento per il semestre luglio-dicembre, ecco che il Milan non potrà cedere Paquetà a gennaio per meno di 31,5 milioni.