Paquetà sulle orme di Kakà. Ma la strada può essere diversa

Dopo Kaká, c'è Paquetá. Non è un paragone che per ora è fuori da ogni logica. È pura statistica: Lucas Paquetá è il primo brasiliano a segnare in Serie A con la maglia del Milan dopo Ricardo Izecson dos Santos Leite, al secolo Kaká. Sa tanto di un testimone raccolto dove un fenomeno l'aveva lasciato, per quanto la strada, per Paquetà, sia ancora lunga. E forse non sulla scia dell'illustre connazionale. Gol a parte, l'ex Flamengo è stato il migliore in campo del Milan contro il Parma, ma lontano da quel che si chiedeva a Kakà: legnate a centrocampo, recuperi sulle ripartenze del Cagliari, tanto fisico da unire a una tecnica di base che c'è ma forse non si è ancora espressa. Le critiche per i tanti soldi investiti, al momento, sono fugate: poco conosciuto al calcio italiano, Paqueta era un'incognita. A quelle cifre, puoi essere una meteora o un campione, non ci sono alternative. Dopo sette gare e un gol, qualche punto interrogativo resta, ma la strada pare tracciata. Forse il Milan non ha preso un grande trequartista, come ci si attendeva, ma una mezzala che grande può diventarlo. Il paragone di cui sopra era e resta inevitabile, per molti aspetti. Il gol di stasera lo riporta in auge, ma tra Paquetá e Kakà ci si può fermare anche solo all'assonanza.