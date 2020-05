Paquetà: "Tifo Flamengo ma in Italia ho avuto sempre come riferimento il Milan"

Il centrocampista del Milan Lucas Paquetà ha risposto alle domande dei tifosi attraverso il profilo Instagram della società: "La mia squadra del cuore è il Flamengo. In Italia ho avuto sempre come riferimento il Milan. Se mi manca giocare a calcio? Adesso mi manca tantissimo giocare a calcio e giocare a San Siro è sempre molto speciale. Felice di giocare in Italia? Sono contento e spero di essere sempre di più sul campo, mettendo a disposizione della squadra le mie qualità per aiutarla a vincere".