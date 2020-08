Paradiso Spezia: gli aquilotti volano in Serie A. Al Frosinone non basta il gol di Rodhen

Impazzisce di gioia lo Spezia, che nonostante la sconfitta per 0-1 contro il Frosinone trova la prima, storica, promozione in Serie A. Gli uomini di Italiano, al termine di novanta minuti intensissimi, volano in A grazie al miglior piazzamento in classifica, con la squadra di Nesta che aveva pareggiato lo 0-1 dell'andata di Gyasi.

ITALIANO CONFERMA, NESTA CON DUE CAMBI - Vincenzo Italiano conferma l’undici che cinque giorni prima aveva battuto il Frosinone allo Stirpe, con il consueto 4-3-3- In porta Scuffet, difesa a quattro formata da Ferrer e Vitale sulle fasce con Capitan Terzi e Erlic come centrali. In cabina di regia Ricci, con Maggiore e Bartolomei ai suoi fianchi. Davanti, il tridente formato da Gyasi, Galabinov e Nzola. Per Nesta invece due cambi, di cui uno forzato. Fuori lo squalificato Dionisi e dentro Ciano, con Haas al posto di Paganini. Per il resto confermato l’undici dello Stirpe.

PALO DI BEGHETTO - Dopo un inizio convincente dello Spezia, che muove bene il pallone da destra a sinistra e sfiora il vantaggio con un buon colpo di testa di Galabinov e una punizione fuori dallo specchio di Vitale, il Frosinone esce, entrando definitivamente in gara dopo un palo colpito da Beghetto, l’uomo più pericoloso della squadra di Nesta, sempre libero di puntare Ferrer in superiorità numerica. Di lì le occasioni migliori sono per la squadra ciociara, che con Novakovich e ancora Beghetto sfiorano il vantaggio. Rodhen impegna Scuffet e guadagna un corner, dall’altra parte Bartolomei scuote Bardi e i suoi con destro sopra la traversa. Il finale di primo tempo vede le Aquile più in palla, con Galabinov e Maggiore che da buona posizione non trovano la porta.

SPEZIA IN PARADISO - Nella ripresa è una sofferenza interminabile per lo Spezia, che non riesce più a tenere su un pallone. Gyasi ha una buona chance liberato da Ferrer ma non trova lo specchio, dall’altra parte Rodhen sfiora il gol e pochi minuti dopo trova lo 0-1 imbeccato alla grande da Ciano di tacco. Per lo Spezia è un’agonia con il Frosinone che attacca con la forza della disperazione senza però trovare il gol. E dopo sei minuti di recupero il popolo bianco esplode: è Serie A!