Paradossi di fine stagione: Conte tifa Spalletti

Fiato sul collo. L'Inter che ha conquistato tre pareggi nelle ultime tre giornate di campionato non è così sicura, adesso, di qualificarsi alla prossima Champions League. Tra sabato e ieri hanno vinto tutte le concorrenti, che sono tutte lì: chi è avanti - come l'Atalanta -, chi è a un passo, come Milan e Roma.

I nerazzurri di Spalletti sono in quarta posizione e stasera, almeno sulla carta, giocheranno la più semplice delle ultime tre partite, a San Siro contro un ChievoVerona già retrocesso da settimane.

E' la sfida migliore per tornare alla vittoria, circa un mese dopo l'ultimo successo contro l'altra squadra già in Serie B, il Frosinone. E' la partita sulla quale Luciano Spalletti ha chiesto di riversare tutte le energie, fisiche e nervose: "Una squadra come l'Inter non è mai tranquilla con nessun risultato - ha dichiarato in conferenza stampa -. C'è sempre un obiettivo superiore da raggiungere. Normale che gli altri vincano come deve esserlo per noi contro il Chievo".

Per Spalletti non sono giorni semplici. Perché il tecnico di Certaldo, pur senza comunicazioni ufficiali da parte della società, ha capito e compreso che l'Inter vuole ripartire il prossimo anno da un altro allenatore, da quell'Antonio Conte che però in queste settimane aspetta di capire come finirà la stagione. Aspetta di capire, ad esempio, se l'Inter parteciperà alla prossima Champions League: è una condizione fondamentale per un mercato di alto livello, e quindi per il suo arrivo ad Appiano.

E allora forza Inter e Spalletti, per poi prendere il suo posto. A patto che quest'ultimo conquisti la qualificazione alla prossima Champions.