Paradosso Belotti. Recordman di rigori sbagliati, ma sempre più leader

© foto di www.imagephotoagency.it

Un record negativo insabbiato da una prestazione straordinaria, due reti decisive di cui una da sigla televisiva. Andrea Belotti è sempre più leader di questo Torino.

E lo si è capito dopo il rigore fallito al 17'. Sullo 0-0, la botta potente, pure troppo, che si stampa sul palo prima di finire in cielo. Pochi minuti dopo il Sassuolo andrà in vantaggio. Quello di oggi pomeriggio è il settimo errore dagli undici metri dal 2014, stagione d'esordio in Serie A. Sei di questi con la maglia del Torino, uno con quello del Torino. Nessuno ha fatto peggio.

Un contraccolpo psiscologico che in molti casi porta a un vero e proprio crollo. Non è stato il caso del capitano granata, tornato dagli spogliatoi con ancor più rabbia e capace di ribaltare l'incontro prima con un gol da rapace, poi con una spettacolare rovesciata. Un gesto già visto, peraltro proprio contro il Sassuolo l'anno scorso, sempre su cross di De Silvestri.

15 gol in campionato, seconda migliore stagione di sempre dietro l'irraggiungibile 2016-17 quando lo score fu di 26 reti. Prestazioni che all'epoca gli valsero l'ingresso in Nazionale e che al termine della stagione possono valerne il ritorno, oltre all'ingresso in una competizione europea per il Torino.