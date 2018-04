Paradosso Brozovic: l’indesiderato ora è indispensabile. E la clausola...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come d’incanto Brozovic. La conferma più piacevole della prestazione che l’Inter ha offerto nel derby di Milano, è arrivata proprio dalla prestazione del centrocampista croato. Formidabile, a tutto campo, densa di colpi illuminanti e completa. Insomma una vera e propria metamorfosi rispetto a quanto aveva suo malgrado abituato l’ex Dinamo Zagabria nel corso della sua antecedente avventura in nerazzurro, una prima vita in cui era stato spesso messo in discussione sino ad arrivare ad un passo dall’addio nel corso del mercato di gennaio. L’intuizione tardiva (per sua stessa ammissione) da parte di Luciano Spalletti ha ad ogni modo regalato all’Inter una scelta di primissimo piano a livello continentale in un ruolo particolarmente delicato da ricoprire con la qualità e la costanza garantita dal croato nelle ultime settimane. Un’arma a doppio taglio: da un lato favorevole si milanesi nella rincorsa Champions in vista del finale di stagione, dall’altro pericolosa con la finestra mondiale estiva e con una clausola rescissoria tutt’altro che inavvicinabile. E così quelle offerte tanto desiderate nelle ultime sessioni di mercato, potrebbero tramutarsi in uno spauracchio in vista della prossima. Questo Brozovic è diventato indispensabile per l’Inter. Grazie a Spalletti, meglio tardi che mai.