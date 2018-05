Paradosso Cagliari, arbitro dell'Europa ma non della salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il ko contro la Roma, il Cagliari è ufficialmente non più arbitro del proprio destino: una salvezza che sembrava scontata solo poche settimane fa è ora fortemente a rischio. E le prossime due gare, non possono certo indurre all'ottimismo: nella prossima, in programma a Firenze, i rossoblù andranno a sfidare una squadra in formissima e pienamente in lotta per l'Europa League, mentre il finale di campionato lo vivranno in casa. E potrebbe essere un ultima fatale, contro l'Atalanta, motivatissima dalla possibilità di tornare in Europa e capace di dominare già a Roma, contro la Lazio, nell'ultimo turno di campionato. Due gare dal coefficiente di difficoltà altissimo che potrebbero dare il dispiacere più grande ad una regione intera. E la cosa peggiore, per Lopez e compagni, è che due vittorie potrebbero non bastare.