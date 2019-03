Paradosso CR7: senza il Real ha perso 16 gol. Ma con lui la Juve è a -12

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Senza Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha perso il gol. Lo mette in evidenza Marca, che ha analizzato le marcature delle merengues a questo punto della stagione. Soltanto 87 finora: 16 in meno dell'anno scorso, quando a questo punto il Real veleggiava già sulle 103 marcature. E ben 44 in meno dell'annata 2011/2012, con le sue 131 reti. Più in generale, nelle precedenti nove annate (nove in tutto) il Real non aveva mai segnato così poco a questo punto della stagione.

Un approfondimento che dà lo spunto per vedere quale sia stato l'impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus, da questo punto di vista. Al Real il portoghese manca, ai bianconeri è servito? Si direbbe di no, a sorpresa. La squadra di Allegri, infatti, ha segnato finora 65 reti in 35 partite, di cui 53 nelle 25 giornate di campionato. L'anno scorso, a questo punto della stagione, i gol all'attivo erano 86 in 35 partite, di cui 62 in 25 gare di campionato. Senza considerare la semifinale di andata di Coppa Italia, che la Vecchia Signora un anno fa aveva già giocato (e vinto) ma quest'anno non giocherà affatto.

Un buco da 12 reti, nello stesso numero di partite. Dovuto all'eccezionalità della scorsa stagione, in cui i bianconeri avevano segnato come non mai nella propria storia recente. Ma anche allargando il quadro, l'annata attuale resta una delle meno prolifiche dell'era Allegri: soltanto la Juve versione '15/16 aveva segnato meno di questa. Ronaldo conviene? Il primo posto nella classifica marcatori del nostro campionato direbbe di sì, e suggerirebbe anche che il problema non è CR7. Ma il confronto tra la Juve pre-Ronaldo e quella di Ronaldo dà un esito imprevedibile.