Paradosso Fiorentina: il destino segnato di Iachini, l'attesa di Prandelli e un altro giorno d'attesa

vedi letture

Il punto sulla panchina della Fiorentina è ben presto detto. Attesa. Silenzio. L'intesa con Cesare Prandelli, in viola fino al 2010, dunque ben dieci anni fa, è raggiunta. Però per adesso non è arrivata all'ex commissario tecnico della Nazionale la telefonata attesa, sperata. Quella dall'America, dove Rocco Commisso è rientrato, plenipotenziario presidente dei viola che ha dimostrato a più riprese di voler prendere le ultime decisioni senza troppo spazio a grandi deleghe. Su tutte per l'allenatore: così è stato per la conferma inattesa di Giuseppe Iachini in estate, così è anche adesso. Firenze si aspettava, già col Parma di vedere in panchina un tecnico differente. No, c'era ancora Iachini. "Ultimo esame", col gioco a esser ago della bilancia. Un pareggio deludente e un destino che sembra segnato. Sembra, quanto meno. Commisso si è trincerato in un silenzio che risulta poco comprensibile se messo sul piano dei suoi sbandierati 'fast fast fast'. Chiaro: Prandelli sarebbe il terzo tecnico a bilancio, dopo Vincenzo Montella e Giuseppe Iachini. Ma piuttosto che guardar la luna, continua a guardare il dito. E a non decidere, e a stare in silenzio, facendo aspettare anche una Firenze che adesso inizia a interrogarsi sui piani del numero uno di Mediacom. Domani mattina, pare, il verdetto decisivo. Un altro giorno al vento.