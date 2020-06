Paradosso Milan, si cambia progetto ma il mercato è rivalutato

Se il progetto Milan della passata estate non è stato considerato all’altezza della situazione, al punto che si sta lavorando da tempo per costruirne un altro nuovo di zecca e con altri interpreti, il motivo non è da ricercare del tutto nelle scelte di mercato. Infatti, con l’ausilio del tempo e nonostante lo stop forzato dovuto al Coronavirus, alcune delle operazioni portate a termine e considerate frettolosamente come poco confacenti ad un club di tale blasone sono state assolutamente rivalutate. Basti pensare a Theo Hernandez, uno che per rendimento si può tranquillamente inserire tra i migliori interpreti del suo ruolo nel nostro campionato, oppure a Bennacer: l’interesse dei club più danarosi d’Europa anche a fronte di una clausola da 50 milioni di euro ne è garanzia eloquente. Fino ad arrivare ad Ante Rebic: arrivato in sordina e dopo qualche mese da oggetto misterioso, il croato sarà chiamato a mantenere la ribalta che si era meritato prima della pausa a suon di prestazioni e reti. Poi sarà tempo di discutere anche del suo futuro, con la certezza che qualunque decisione venga presa, forse non tutto ciò che è stato costruito deve essere per forza demolito.