Paradosso United: 7 punti in Premier e 6 in Champions. Ma stasera può ipotecare gli ottavi

Quindicesimo posto in classifica e un rendimento davvero inspiegabile se si guarda al mercato del club, alle prestazioni dell'anno passato e della corrente Champions League: il Manchester United di Solskjaer ha iniziato malissimo il 2020/21, rimediando sconfitte quasi inspiegabili come i tracolli contro Brighton (che ha rifilato ai Red Devils sei gol nel giro di quattro giorni tra Premier e coppa di lega) e Tottenham, dove l'ex Mourinho ha vinto addirittura per 6 a 1. Non è andata meglio contro l'Arsenal, passata lo scorso weekend ad Old Trafford grazie ad un rigore di Aumbameyang.

Il paradosso è rappresentato dal rendimento in Champions League, dove Pogba e compagni hanno meritatamente superato il PSG, finalista della scorsa edizione e persino umiliato il Lipsia, travolto 5-0 nella scorsa giornata. Sei punti che mettono gli inglesi in una posizione assolutamente ideale per strappare la qualificazione già dopo il doppio confronto con il Basaksehir: con un doppio successo sarebbe matematica, ma anche quattro punti renderebbero sostanzialmente impossibile per chi sarà al terzo posto rimontare. Tutt'altro discorso è l'analisi della differenza di rendimento tra coppa e Premier: un problema che Solsjaker dovrà risolvere al più presto per non compromettere la stagione dei Red Devils, già finiti a nove lunghezze dal primo posto.