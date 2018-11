Paramatti: "Juve, con la Spal senza problemi. Rugani? Resti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Paramatti vede pochissime possibilità per la Spal domani impegnata a Torino contro la Juve: "Credo che la sosta non avrà assolutamente distratto i bianconeri. Ho l'impressione che per la Spal sia impossibile farcela domani. Sono due squadre su pianeti diversi", dice Paramatti che in carriera ha vestito le maglie di Spal e Juventus. "La squadra di Semplici è partita molto bene in campionato poi ha avuto una flessione: è la conferma che il campionato di serie A è molto complicato. Ci saranno 8-10 squadre che lotteranno per la salvezza e tutto sarà dunque da valutare sul lungo periodo. La Spal comunque credo che abbia più possibilità di salvarsi visto che ci sono varie squadre coinvolte".

Per la Juve domani giocherà Perin: ha fatto bene il portiere a scegliere il club bianconero?

"Ha 26 anni e credo abbia fatto bene, è in una delle squadre top d'Europa. Avrà le sue possibilità".

Cristiano Ronaldo non vincerà il Pallone d'oro. Quale sarà il suo stato d'animo?

"Vorrà continuare a dimostrare il suo valore. Le sue qualità non si discutono. E se stavolta non vincerà il Pallone d'oro non credo che non ci dormirà la notte".

Rugani invece che scelte dovrà fare? E' poco utilizzato e sta studiando il futuro...

"Ha il tempo per imporsi nella Juve. Può aspettare, restando alla Juve. E' tenuto in considerazione: quelli che sono davanti a lui non saranno eterni".