Parametri e polemiche: gli affari fatti aprono le discussioni

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mai come nella circostanza attuale, sono gli affari a parametro zero a determinare gli sviluppi del mercato ma anche del campionato. L’incedere divenuto definitivo dell’accordo tra Stefan De Vrij e l’Inter, con il trasferimento del giocatore in nerazzurro a parametro zero dalla prossima stagione, apre a discussioni ampiamente prevedibili rispetto all’opportunità di schierare il centrale olandese nel match che con ogni probabilità varrà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un retropensiero frutto della mentalità italiana, che mette in discussione la professionalità di un campione che già nelle settimane passate, quando il suo futuro aveva già contorni specifici, ha dimostrato con i fatti la sua totale dedizione alla causa per la quale lavorerà sino a giugno. Ma tant’è… Non solo De Vrij, perché in casa Inter si procederà al deposito dell’accordo con Asamoah in scadenza con la Juventus, mentre proprio i freschi vincitori della Coppa Italia sono pronti a fare lo stesso con il contratto di Emre Can, finalmente giunto ad una decisione definitiva dopo settimane di ripensamenti e rialzi. Chi il suo colpo a parametro zero lo ha siglato da tempo è il Milan, e la firma di Pepe Reina potrebbe assumere una rilevanza ancor maggiore dopo l’exploit negativo di Donnarumma contro la Juventus: l’ipotesi di un sacrificio per il classe ’99 non sarebbe più guardata con sospetto da una tifoseria che sembra avere piene le tasche della sua gestione da parte di Raiola, e perdona con maggiore difficoltà défaillance che in altri momenti storici sarebbero state guardate con maggiore comprensione. Scherzi del mercato, meglio farci l’abitudine.