Parametri zero per la Juventus? Vigorelli: "Di Maria affascinante, ma Alaba è il più possibile"

Su quali parametri zero potrebbe puntare gli occhi la Juventus in vista del prossimo anno? Nelle ultime stagioni i bianconeri hanno prestato particolare attenzione ai giocatori col contratto in scadenza, da Emre Can a Rabiot e Ramsey, e anche per il prossimo anno quella dei parametri zero resta una pista più che percorribile. Già, ma per quali profili? A questa domanda ha provato a rispondere, tramite Tuttosport, l'agente Claudio Vigorelli: "Di Maria sarebbe il più affascinante, ma Alaba per età, qualità e ruolo penso sia quello più possibile. Milik? Credo che troverà squadra già a gennaio".