© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Missione a Madrid per il Superclasico per il ds della Juventus, Fabio Paratici. Sul taccuino Gonzalo Montiel, ventunenne terzino destro del River Plate che è stato monitorato dalla società bianconera. Tra i nomi che interessano tra le finalisti anche Leonardo Balerdi, diciannovenne difensore centrale degli Xeneizes, e Augustin Almendra, diciottenne centrocampista sul quale c'è forte il Valencia in Spagna. Entrambi, però, non erano in campo nella serata di ieri.