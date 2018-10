Paratici al lavoro: vuole regalare Pogba ad Allegri e alla Juve

© foto di Imago/Image Sport

Fabio Paratici è al lavoro per regalare nell'estate che verrà Paul Pogba del Manchester United a Massimiliano Allegri. Il giocatore, domani avversario della Juventus in Champions League, ha un grande rapporto con l'allenatore: l'obiettivo è riportarlo in bianconero, e su questo la Juve sta lavorando già in queste settimane.