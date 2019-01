© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Sky' durante il Globe Soccer Awards, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri: "E il migliore allenatore possibile per la Juventus e credo che anche la squadra bianconera sia perfetta per le sue caratteristiche. Non ci sono dubbi sul suo futuro", ha detto.

In basso il link per l'intervista integrale