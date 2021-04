Paratici, che risposta a Lucarelli! "Parlano proprio tutti. Io non parlo di medicina con un dottore"

Botta e risposta infuocato tra Fabio Paratici e Alessandro Lucarelli prima di Juventus-Parma. Il ds bianconero ha commentato così le parole del dirigente ducale: “Rispettiamo le opinioni di tutti e in queste 72 ore hanno parlato tutti. E dico proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere anzitutto preparati, io non parlo di medicina con un professore che opera. Questo è un argomento più popolare. Rispettiamo le opinioni di tutti, ma non posso considerare tutte le interviste di chiunque possa parlare".

